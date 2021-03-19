جلطة سراي يخطط لخطف «إيجور الفرسان»

منير رحومة (دبي)

كشفت وسائل إعلام تركية أن جلطة سراي، بدأ في اتصالات مع وكيل اللاعب البرازيلي إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، وذلك بهدف التعاقد مع هداف «الفرسان»، خلال الموسم المقبل، مؤكدة وجود منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه إيجور جيسوس في دوري الخليج العربي، منذ انضمامه إلى شباب الأهلي في الصيف الماضي.

وتفاعلت جماهير النادي التركي مع خبر التخطيط لخطف اللاعب، ومن المتوقع أن يدخل جلطة سراي في مفاوضات مع إدارة شباب الأهلي من خلال تقديم العرض، رغم أن شركة الكرة تعمل على دعم الاستقرار بالفريق، والحفاظ على اللاعبين المميزين، بهدف المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والخارجية

ويذكر أن إيجور جيسوس البالغ «20 عاماً، والقادم من كورتيبا البرازيلي مقابل مليوني يورو، شارك حتى الآن في 30 مباراة بجميع المسابقات وأحرز 18 هدفاً، وبمجرد تألقه في الأشهر الماضية، ارتفعت قيمته السوقية إلى 4.5 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.