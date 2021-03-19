«محكمة كاس».. أوكرانيا «الجاني والضحية» في أزمة سويسرا

برلين (د ب أ)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) اليوم «الجمعة»، رفض الاستئناف المقدم من أوكرانيا ضد قرار اعتبارها خاسرة أمام سويسرا صفر- 3 في دوري أمم أوروبا، وذلك بداعي مخالفة اللوائح الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا.

وكان مقرراً أن تقام المباراة بين المنتخبين في 17 نوفمبر 2020 في مدينة لوزيرن السويسرية، لكن تعذر إقامتها، حيث تحتم على المنتخب الأوكراني الخضوع للحجر الصحي، بعد إصابة 3 لاعبين وإداري واحد بعدوى فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» اعتبار المنتخب السويسري فائزاً بنتيجة 3/ صفر، بداعي أن المنتخب الأوكراني تسبب في إلغاء المباراة.

وتقدم الاتحاد الأوكراني للعبة باستئناف لدى محكمة «كاس»، لكن المحكمة أعلنت تأييدها للعقوبة المفروضة من قبل اليويفا.

وذكرت المحكمة: جرى تطبيق القواعد المنصوص عليها في خطابات اليويفا المعممة بالشكل الصحيح، كما جرى تطبيقها من جانب لجنة الاستئناف في اليويفا، حيث خلصت إلى أنه مع عدم توفر خيارات بديلة لإقامة المباراة، بات الاتحاد الأوكراني مسؤولاً عن عدم إقامتها، وبالتالي اعتبر الجانب الأوكراني خاسراً للمواجهة.

وفي الوقت نفسه، اعتبرت محكمة كاس أن المنتخب الأوكراني «ضحية» عاندها الحظ، وأقرت بأنه لا يفترض أن يدفع الاتحاد الأوكراني أي تعويض لليويفا أو الاتحاد السويسري.



