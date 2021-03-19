ليكرز يعبر هورنيتس بانتفاضة «جيمس وشرودر»

نيويورك (د ب أ)

حقق حامل اللقب لوس أنجلوس ليكرز الانتصار الرابع له على التوالي، وتغلب على تشارلوت هورنيتس 116/ 105 صباح اليوم «الجمعة»، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل النجم ليبرون جيمس 37 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف دينيس شرودر 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة، ليرفع ليكرز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 28 مقابل 13 هزيمة، محتلاً المركز الثاني في مجموعة الغرب.

وكان لاميلو بول أبرز عناصر هورنيتس خلال المباراة وسجل 26 نقطة و7 تمريرات حاسمة، لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ20 له هذا الموسم مقابل 19 انتصاراً.

وسجل برادلي بيل 43 نقطة وأضاف راسيل ويستبروك 35 نقطة و15 متابعة و13 تمريرة حاسمة، ليتغلب واشنطن ويزاردز على يوتا جاز متصدر مجموعة الغرب 131/ 122.

واستعاد ويزاردز بذلك مذاق الفوز بعد 5 هزائم متتالية، ليرفع عدد انتصاراته في الموسم إلى 15 مقابل 24 هزيمة، بينما تلقى يوتا جاز الهزيمة ال11 هذا الموسم مقابل 29 انتصارا.

وحقق أنتوني إدواردز أفضل رقم في مسيرته وسجل 42 نقطة، وأضاف زميله كارل أنتوني تاونز 41 نقطة، ليتغلب مينيسوتا تيمبروولفز على فينيكس صنز 123/ 119.

وفي مباريات أخرى، تغلب نيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك 94/ 93، وبورتلاند تريل بليزرز على نيو أورليانز بليكانز 101/ 93، وأتلانتا هوكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116/ 93.



