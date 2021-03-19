السيتي يواجه دورتموند والريال يصطدم مع ليفربول في ربع نهائي «الشامبيونزليج»

نيون (د ب أ)

أسفرت قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020- 2021، والتي أجريت اليوم «الجمعة» عن لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وبورتو البرتغالي مع تشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي.

وفي نصف النهائي يلعب الفائز من بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي مع الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي الفائز من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي مع الفائز من بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي.

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية بربع النهائي يومي 6 و7 أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولاً، فيما تقام جولة الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي يومي 27 و28 أبريل المقبل، فيما تقام جولة الإياب في يومي 4 و5 من أمايو المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 29 مايو المقبل على استاد «أتاتورك» الأولمبي في إسطنبول بتركيا.



