الهلال يتحدى القادسية بحثاً عن الصدارة السعودية

الرياض (أ ف ب)

يأمل الهلال التمسك بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستقبل القادسية غداً «السبت» في المرحلة الـ24، وسط ضغط كبير من الشباب.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب الثاني، فيما يحتل القادسية المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وتصدر الهلال إثر 6 مراحل تنقل خلالها بين الوصافة والمركز الثالث، مستفيداً من فوزه الكبير في المرحلة الماضية على الوحدة 4-2 وخسارة الشباب أمام الاتحاد 1-2.

ويتطلع الهلال لتحقيق فوزه الرابع توالياً على حساب القادسية، وهو يدخل اللقاء بصفوف شبه مكتملة بعد عودة بعض لاعبيه المصابين، ما سيمنحه إضافة قوية.

ولن يكون القادسية خصمًا سهلاً أمام الهلال، إذ ينوي مصالحة عشاقه بعد الخروج من ربع نهائي كأس الملك على يد التعاون (1-2).

وقال مدرب القادسية يوسف المناعي عشية المباراة إنه عندما يكون الهلال منتشياً يلعب بكل قوته، عكس فرق الوسط، فهو يستثمر النشوة فنياً في الملعب.

وأضاف المدرب التونسي: سنلعب بكل قوة للظهور أمامه بشكل جيد، كعادة القادسية في المواجهات الكبيرة، سنلعب بصلابة دفاعية أكبر، ولن نسهل على الهلال مهمته، وسنحاول أن نسبب لهم المشاكل.

ومن جانبه، يدرك الشباب أنه لا مجال للتفريط في النقاط إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب، وذلك عندما يستقبل التعاون في مباراة صعبة ومهمة لكلا الفريقين مساء السبت.

ويدخل الشباب المباراة بحثاً عن العلامة الكاملة التي تضمن له البقاء شريكاً للهلال في الصدارة أو الانفراد بها في حال تعثر الأخير.

والمهمة لن تكون سهلة ضد التعاون الرابع المتسلح بمعنويات عالية بعد تأهله لنصف نهائي كأس الملك على حساب القادسية (2-1).

ويخوض الاتحاد الثالث مباراته «السبت» ضد مضيفه الرائد بمعنويات مهزوزة بعد الخروج من مسابقة كأس الملك، وهو يلعب بغياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة.

ولا يزال الاتحاد في قلب الصراع على اللقب، إذ لا يتخلف سوى بفارق 4 نقاط عن الهلال والشباب.

ومن جهته، يبحث الرائد العاشر عن فوزه الرابع في آخر 5 مباريات.

ويبحث النصر المنتشي بالتأهل إلى نصف نهائي الكأس، عن تحقيق الفوز عندما يواجه الباطن مساء «السبت».

وسيفتقد النصر، صاحب المركز السادس، لجهود نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيس وخالد الغنام، وأيمن يحيى بداعي الإصابة.

في المقابل، يأمل الباطن الحادي عشر في استعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة في الدوري أمام الفتح (0-2)، بالإضافة للخروج من ربع نهائي الكأس أمام الفيصلي (1-2).

وفي المباريات الأخرى، يلتقي «السبت» الأهلي مع الفتح، والاتفاق والفيصلي، فيما تختتم المرحلة الأحد بمباراتي أبها مع ضمك، والعين مع الوحدة.



