دي بروين يطالب «السيتي» بتجاهل الحديث عن «الرباعية»

لندن (أ ف ب)

طالب النجم البلجيكي كيفن دي بروين زملاءه في مانشستر سيتي، بتجاهل الحديث عن إمكانية فوز فريق المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا برباعية تاريخية هذا الموسم، والتعامل مع كل مباراة على حدة، أولها غداً «السبت» على ملعب إيفرتون في ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

ويسير «السيتي» بثبات لاستعادة لقب الدوري الممتاز من ليفربول، بما أنه يتقدم بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه جاره اللدود «اليونايتد»، كما بلغ نهائي كأس الرابطة، حيث يتواجه مع توتنهام في أبريل.

وبلغ فريق جوارديولا أيضاً الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن جدارة بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 4-صفر، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتوجه السيتي الآن إلى ملعب «جوديسون بارك» مع فرصة بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس للمرة الرابعة، خلال خمسة مواسم تحت إشراف المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني.

ومع ازدياد الحديث عن إمكانية إحراز رباعية تاريخية هذا الموسم، يعمل جوارديولا جاهداً من أجل الإبقاء على تركيز لاعبيه، وقد أثار المدافع الأوكراني ألكسندر زينتشينكو حفيظة مدربه الإسباني هذا الأسبوع، حين تباهى بأن السيتي يملك أفضل اللاعبين في العالم، وبأنه أمام أهم شهرين في مسيرتنا.

وسارع الإسباني الى الحد من تفاؤل لاعبه الأوكراني، إدراكاً منه بصعوبة التحديات التي تنتظر فريقه من الآن وحتى نهاية الموسم، وهو أمر شدد عليه أيضاً صانع ألعابه دي بروين.

سبق لسيتي أن أحرز الثلاثية المحلية عام 2019، لكنه أخفق في دوري الأبطال، بعد خروجه من ربع النهائي على يد منافسه المحلي توتنهام.

وتطرق دي بروين الى ذلك بعد الفوز على مونشنجلادباخ الثلاثاء بالقول «أتذكر أن الناس كانوا يقولون قبل عامين بأننا سنفوز باللقب، لكن الأمر صعب للغاية، حجم القدرات الذهنية والبدنية التي يجب أن تتمتع بها كلاعب وفريق مرتفعة جداً».

وتابع «نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا والتركيز على كل مباراة على حدة، هذا الأمر الوحيد الذي بإمكاننا فعله».

ولم يفز إيفرتون بأي لقب كبير منذ إحراز الكأس الإنكليزية عام 1995، وسيدخل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة السيتي على خلفية هزيمتين على التوالي في الدوري المحلي.

وتصطدم طموحات السيتي في الكأس بالمستوى الذي يقدمه تشيلسي بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل، إذ يدخل الفريق اللندني مباراته «الأحد» ضد ضيفه شيفيلد يونايتد باحثاً عن رفع عدد مبارياته المتتالية من دون هزيمة منذ وصول مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً إلى 14.

وتأهل تشيلسي الى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2014، بعد حسمه مواجهته مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

والأمر الملفت جداً أن تشيلسي لم يتلق سوى هدفين في المباريات الـ13 التي خاضها حتى الآن بقيادة توخل الذي أعاد الحياة إلى الوافدين الجديدين مواطنيه تيمو فيرنر وكاي هافيرتس، بعدما عانا كثيراً تحت قيادة سلفه فرانك لامبارد.

والأمر ذاته ينطبق على الوافد الجديد الآخر المغربي حكيم زياش الذي افتتح التسجيل لتشيلسي الأربعاء ضد أتلتيكو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال «2-صفر»، مسجلا هدفه الأول بقميص «البلوز» منذ أكتوبر.

لكن كدليل على معاييره المرتفعة وما يتوقعه من لاعبيه، رأى توخل أن أمام اللاعب السابق لأياكس الهولندي المجال كي يحقق المزيد من التحسن، موضحاً «يعاني بعض الشيء مع أسلوب لعبنا، عليه أن يتأقلم مع تركيبتنا، وأن يكون أكثر اتساقاً مع الكرة».

ومن المفترض ألا يواجه تشيلسي صعوبة في تخطي عقبة شيفيلد متذيل ترتيب الدوري الممتاز القادم من هزيمة مذلة بخماسية نظيفة على يد ليستر سيتي وذلك بعد 24 ساعة على التخلي عن مدربه المحبوب من الجماهير كريس وايلدر.

وتتجه الأنظار يوم الأحد إلى المواجهة المرتقبة بين ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، حيث يسعى الأخير الى البناء على ما حققه الخميس في معقل ميلان الإيطالي، حيث خرج منتصراً 1-صفر بهدف الفرنسي العائد من الإصابة بول بوجبا، ليبلغ ذلك ربع نهائي مسابقة «يوروبا ليج».

ويبحث «اليونايتد» عن لقبه الأول منذ 2017 حين توج بكأس الرابطة ويوروبا ليغ، لكن مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير يصر على ضرورة عدم الحكم على فريقه، استناداً إلى الكؤوس بل الى التقدم الذي حققه بقيادة هدافه السابق.

لكن الفوز بلقب الكأس سيخفف بالتأكيد الضغط عن كاهل النرويجي الذي رأى أن الفوز بكأس قد يخفي أحيانا وقائع ما يحصل في النادي تطور في الأداء من عدمه، لكننا نهدف بالتأكيد الى الفوز لأنه السبب خلف لعب كرة القدم، أنت تهدف دائماً إلى الفوز بالألقاب.



