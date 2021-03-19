«فوق الأربعين» يشعل «دوري 21»!

معتصم عبدالله (دبي)

اشتعلت المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، لتجمع 5 فرق حصدت أكثر من 40 نقطة، بنهاية «الجولة 21»، في ظل «الفارق الضئيل» بين المتنافسين، بقيادة العين برصيد 46 نقطة، شباب الأهلي المتقدم إلى مركز «الوصافة» برصيد 43، والشارقة المتراجع إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بفارق المواجهات أمام الوحدة «الرابع»، مقابل 41 نقطة لاتحاد كلباء «الخامس».

واتسع الفارق ما بين الفرق الخمسة المتنافسة على الصدارة وفرق وسط وآخر الترتيب إلى أكثر من 12 نقطة، حيث حل الجزيرة سادساً برصيد 28 نقطة، مقابل 15 نقطة للنصر صاحب المركز قبل الأخير و10 نقاط للظفرة الأخير.

وشهدت «الجولة 21» تسجيل 24 هدفاً، بعدما حسم التعادل الإيجابي 2-2، مواجهة بني ياس العاشر بضيفه العين المتصدر، وتقدم «السماوي» مرتين خلال المباراة بهدفي ماجد الجنيبي في الدقيقة 16، وعلي المصعبي في الدقيقة 80، وأدرك «الزعيم» التعادل في المرتين، بهدفي عبدالله جازع في الدقيقة 46، وعلي البلوشي في الدقيقة 83، وهو التعادل السابع للعين، والثاني على التوالي، بعد مواجهة الوحدة 2-2 في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة مقابل 22 نقطة ل «السماوي».

وارتقى شباب الأهلي إلى وصافة الترتيب، على حساب منافسه الشارقة، بالفوز العريض 5-1 على ملعب الأخير بـ «الإمارة الباسمة»، وشهدت المباراة استمرار تألق «العائد» حارب عبدالله بتسجيله «ثنائية» لـ «الفرسان» في الدقيقتين 28 و37، فيما سجل بقية الأهداف يوري سيسار في الدقيقة 17، وعثمان جمال الدين في الدقيقة 46، ويسلي بيريرا في الدقيقة 51، فيما أحرز سعيد الكعبي هدف الشارقة الوحيد في الدقيقة 46، ليتجمد رصيد الأخير عند 42 نقطة ويتراجع للثالث، مقابل 43 نقطة ل «الفرسان» الثالث.

واحتفظ فريقا الوحدة واتحاد كلباء بالمركزين الرابع والخامس على التوالي، بتفوق «العنابي» على الظفرة صاحب المركز الأخير 3-1، فيما تخطى اتحاد كلباء عقبة ضيفه النصر بالفوز 3-0، وشهدت بقية مباريات الجولة تغلب الفجيرة على الجزيرة 3-2، وعجمان أمام الوصل 1-0، وحسم التعادل 1-1 مباراة حتا وخورفكان.