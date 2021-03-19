«الاختبارات المتفاوتة» شعار «الجولة 22» لدوري الخليج العربي

دبي (الاتحاد)

تشهد «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، اختبارات متفاوتة المستوى، بين الفرق المتبارية، في ظل فارق النقاط في المواجهات السبع، فيما ستكون مواجهة «ديربي العاصمة» بين الوحدة «الثامن» أمام ضيفه الجزيرة «المتصدر» مساء بعد غد «الأحد»، ختاماً مثالياً للجولة التي تنطلق غداً «السبت» بإقامة أربع مباريات، تجمع الظفرة مع شباب الأهلي، واتحاد كلباء مع خورفكان، والوصل مع الشارقة، وبني ياس مع حتا، على أن تختتم يوم الأحد بمباريات عجمان مع العين، الفجيرة مع النصر، والوحدة مع الجزيرة.

وتتوقف حظوظ الشارقة «حامل اللقب» في التمسك بمركزه الثالث، باختباره الجاد أمام مضيفه الوصل الذي يشارك شباب الأهلي «السلسة الأطول»، في عدم الخسارة، خلال 11 مباراة على التوالي في الدوري، فيما ستكون الفرصة مواتية أمام بني ياس للصعود إلى الصدارة «مؤقتاً»، حينما يستضيف حتا صاحب المركز الأخير، وتحفز سلسلة عدم الخسارة، في 12 مباراة على التوالي أمام الظفرة ضيفه شباب الأهلي لبلوغ «النقطة 40»، في الوقت الذي تترقب فيه جماهير الساحل الشرقي قمة اتحاد كلباء التاسع برصيد 29 نقطة، أمام ضيفه خورفكان العاشر برصيد 21 نقطة.