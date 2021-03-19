الرمادي: عجمان هدفه البقاء في سباق «الأمتار الأخيرة»

رضا سليم (دبي)

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان، خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة العين بعد غد «الأحد» في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، أن المواجهة مهمة للغاية لـ «البرتقالي»، خاصة مع الدخول في الأمتار الأخيرة للدوري، ونحتاج إلى التركيز الشديد من جميع اللاعبين، والأهم أن تكون لياقتهم البدنية عالية، خاصة أن الفريق لعب في الجولات الماضية مباريات من «العيار الثقيل» أمام الوحدة وشباب الأهلي والوصل، وبذل اللاعبون جهداً كبيراً خلال 10 أيام، كما أن توالي المباريات أيضاً يسبب الإجهاد.

وأضاف: مواجهة العين في الدور الأول والكأس، مختلفة عن لقاء الدور الثاني والمعطيات أيضاً، ولا نعتمد على نتائجنا السابقة مع «البنفسج»، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية موجودة، ونأمل أن نتجنبها في المباريات الأخيرة، ولكنها زادت في مباراة الوصل بسبب إجهاد اللاعبين، وبالتالي إعادة النظر في البرنامج التدريبي.

وأشار إلى أن المدافع الجزائري الياس حساني انضم للتدريبات مؤخراً، وهو لاعب جيد، ونتمنى أن يكون إضافة للفريق في هذا التوقيت، مؤكداً أن موقف «البرتقالي» صعب في الأمتار الأخيرة، وهناك 3 فرق تصارع، وينجو فريق واحد، والأهم أن نكون على قدر المسؤولية، ويبقى عجمان في دوري المحترفين.

وقال حسن عبدالرحمن لاعب عجمان: مباراة العين لن تكون سهلة، بسبب موقف فريقنا في الدوري، وليس أمامنا سوى التركيز، من أجل جمع النقاط، سواء بالفوز أو التعادل، ونحتاج أن نخدم أنفسنا، ونأمل أن نخرج بالنتيجة الإيجابية.



