بيدرو «هاتريك» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

اقتنص البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس، لقب نجم «الجولة 21» في استفتاء «سبورت فور أوول»، للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما حصده في «الجولتين 2 و13»، خلال الاستفتاء الذي يشارك فيه 20 خبيراً من المدربين والإعلاميين لاختيار الأفضل في دوري الخليج العربي.

وجاء تتويج بيدرو بعد حصوله على 42% من الأصوات، إثر دوره اللافت في الفوز التاريخي لـ «السماوي» على «الزعيم»، ومواصلة كتيبة الروماني دانييل إيسايلا مطاردة الجزيرة، من أجل معانقة الدرع.

وللمرة الثانية، نجح ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في انتزاع قفاز الإجادة بشهادة الجمهور والخبراء بـ 57.8%، بعد تصديه لضربة جزاء إيجور كورونادو لاعب الشارقة، مهدياً «الفرسان» 3 نقاط غالية في صراع المنافسة على دخول «المربع الذهبي»، وحجز مقعد آسيوي، ليتم منحه جائزة «أفضل حارس» في «الجولة 21».

أما جائزة أفضل حكم، فذهبت بنسبة 59%، إلى سلطان محمد الذي أدار مباراة العين وبني ياس باقتدار، وحصد نجومية الحكام للمرة الثالثة في هذا الموسم حتى الآن.