فاسكيز.. المستقبل بعيد عن «الريال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ينتهي عقد الإسباني لوكاس فاسكيز، بنهاية هذا الموسم، ولم تحرك إدارة ريال مدريد ساكناً حتى الآن، فيما يتعلق بالتجديد له، بل ذهبت صحيفتا «ماركا» و«آس» إلى القول بإن هناك كلام عن السعي للتعاقد مع خورخي دي فروتوس «24 عاماً» لاعب ليفانتي، والذي كان لاعباً سابقاً في رديف النادي الملكي، والمعروف باسم «لوكاستيا»، ويلعب بدوري الدرجة الثانية.

وذكرت الصحيفتان أن هناك اتجاهاً لرحيل أكثر من لاعب عن ريال مدريد بنهاية الموسم، حيث لم تتم حتى الآن تسوية وضع سيرجيو راموس قائد الفريق، ولوكا مودريتش، كما يتردد الحديث بقوة عن احتمال رحيل لوكاس فاسكيز في «الميركاتو الصيفي».

وأشارت الصحيفتان إلى أن فروتوس إبن ريال مدريد منذ الصغر، وأحد اللاعبين الذين سبق لزين الدين زيدان تدريبه في صغره، عندما كان الفرنسي مدرباً ل «الرديف»، وإن فروتوس قادر على اللعب في جميع مراكز الطرف الأيمن دفاعاً وهجوماً ووسطاً، ويمكنه سد الفراغ الذي سيتركه فاسكيز في حال رحيله.

وقالت المصادر نفسها إن فاسكيز يلعب دوراً مؤثراً في الفريق هذا الموسم، وشارك في 21 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى، ورحيله يعني خسارة الريال للاعب مفيد جداً للفريق.

وكانت مفاوضات وكيل فاسكيز مع إدارة «الميرنجي» قد باءت بالفشل، بعد أن طلب تجديد عقد موكله لمدة 4 سنوات، وزيادة الراتب بنسبة 15%، بينما يريد النادي ألا تزيد مدة العقد على 3 سنوات، مع خفض الراتب 10%.

وأوضحت المصادر نفسها إن إدارة النادي الملكي نشطت في اتجاه استعادة خورخي دي فروتوس من ليفانتي، وكانت باعته لهذا النادي في الصيف الماضي، مقابل مليوني يورو، حيث تألق هناك، وسجل 3 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى، وهو ثالث أفضل ممر للكرة في «الليجا»، ومن حق الريال إعادة شرائه من ليفانتي في نهاية الموسم.



