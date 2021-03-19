رونالدو.. هل يكتب «الجزء الثاني» من قصته مع «الريال»؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

يسيطر مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، على أنباء وتعليقات وتحليلات الصحافة الرياضية في «القارة العجوز»، منذ اللحظة التي خرج فيها «اليوفي» من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» على يد بورتو، على اعتبار إن هذه الضربة القوية قد تؤدي إلى نهاية مغامرة رونالدو في إيطاليا، خاصة في ظل ابتعاد الفريق أيضاً عن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن ريال مدريد كان ولا يزال هو المرشح الأكبر لاستعادة نجمه السابق، لكتابة جزء ثان من تاريخ بدأ في «صيف 2009»، بل وصل الأمر إلى أن إيميلو بوتراجينو المدير الرياضي لـ «الملكي»، وزين الدين زيدان مدرب الفريق، فتحا الباب أمام إمكانية حدوث هذا الاحتمال، الذي يثير ضجة كبرى بين جماهير «الميرنجي».

وبخلاف ريال مدريد، أشارت تقارير أجهزة الإعلام الأوروبية إلى اهتمام باريس سان جيرمان، بالحصول على خدمات هذا النجم الكبير، في حال رحيل كليان مبابي، وذهب البعض الآخر إلى القول إن مانشستر يونايتد ناديه الأسبق، ربما يكون هو الوجهة المثالية لـ «الدون»، في حال رحيله عن يوفنتوس.

ولكن شبكة إكسبرس سبورت كشفت، نقلاً عن مصادرها الخاصة في مانشستر، إن «اليونايتد» لن يشارك في هذا السباق الخاص، بالحصول على توقيع رونالدو في «الميركاتو الصيفي»، رغم إن عودة «الدون» كانت في وقت ما حلماً لإد وودوارد رئيس مجلس إدارة النادي، إلا إن إكسبرس سبورت أكدت أن النادي الإنجليزي لديه أولويات أخرى، ويركز أكثر على التعاقد مع نجوم شباب.

ومن جانبه، لم يخف رونالدو أبداً ميله لـ «اليونايتد» النادي الذي أحرز مع أول بطولة دوري أبطال في تاريخه، وأول كرة ذهبية في مسيرته، كما إنه النادي الذي لعب له 292 مباراة، سجل خلالها 218 هدفاً، وصنع 69 هدفاً، من 2003 إلى 2009.

واختتم موقع جول العالمي تقريره بقوله: حتى الآن ستبقى هذه الأرقام كما هي، من دون تغيير، تماماً مثل وضعه كأسطورة في «اليونايتد»، ما لم تحدث في الأمور أمور، أو يجد جديد.



