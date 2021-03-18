تأهل أرسنال وروما إلى ربع نهائي «يوروبا ليغ»

تأهل كل من أرسنال الإنجليزي وروما الإيطالي، الخميس، إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم.

بلغ أرسنال دور الثمانية رغم هزيمته أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني، 1-صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

كان أرسنال قد فاز ذهابا بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى دور الثمانية متفوقا في مجموع المباراتين.

وسجل يوسف العربي هدف أولمبياكوس اليوناني الوحيد في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة تعرض أوسينو با، لاعب أولمبياكوس للطرد في الدقيقة 84 بعد تلقيه الإنذار الثاني لدخوله القوي على جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال.

بدوره، صعد روما الإيطالي لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-1 على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

كان روما قد فاز 3-صفر في معقله على نظيره الأوكراني في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر الإسباني بورخا مايورال بالتسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 48، لكن جيونيور مورايس سجل هدف التعادل لشاختار في الدقيقة 59.

وعاد مايورال لهز الشباك من جديد في الدقيقة 72.