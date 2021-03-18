العنبري: ما يقدمه الشارقة حالياً لا يرضي الطموح

الشارقة (الاتحاد)

اعترف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، بأن ما يقدمه «الملك» حالياً لا يرضي الطموح، وبالتالي لابد من بذل الجهد الكبير داخل الملعب لتجاوز ذلك، وقال قبل اللقاء المرتقب مع الوصل بعد غد «السبت» في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي: أتمنى أن نكون في قمة التركيز في لقاء «فهود زعبيل»، حتى نتجاوز هذه الفترة من الأداء غير المرضي، ويتعين علينا أن نصحح الأخطاء.

وأضاف: رغم قصر الفترة بين المباراة والأخرى، عملنا وتدربنا جيداً، قبل اللقاء ونعمل بجد مع اللاعبين لتقديم المستوى والنتائج الأفضل، مقارنة بالمباريات السابقة.