بحضور عمار بن حميد النعيمي ومنصور بن محمد.. «دولية دبي للجواد العربي» ترسم لوحة الـ 18

رضا سليم، وام (دبي)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلقت أمس، النسخة الثامنة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على مدى ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري، وحضرها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الجولة الافتتاحية للبطولة، كما افتتح سموه معرض دبي الدولي للخيل المصاحب للبطولة، واطلع على أهم المعروضات المتصلة بمعدات الخيل ومستلزماتها من مواد غذائية وطبية و«إكسسوارات» وغيرها، كما يقام على هامش البطولة مزاد علني لـ 57 جواداً من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج المرابط الرائدة للخيول بالدولة.

وأبدى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي إعجابه بالمشاركة الواسعة لأجود الخيول من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة والبرازيل وبولندا، معتبراً سموه هذه المشاركة المحلية والدولية في هذا الحدث الرياضي السنوي العالمي نجاحاً لدولة الإمارات لأنه يقام في ظل ظروف مستجدة فرضتها جائحة «كورونا» على المنطقة والعالم.

منصور بن محمد يتابع اليوم الأول من البطولة (الاتحاد)

وهنأ سموه القائمين على تنظيم هذه الفعالية وكل من يعمل على إنجاحها بحيث تعكس الإرادة القوية للجهات المعنية في الدولة على المضي قدماً في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض دولتنا العزيزة، متمنياً للجميع السلامة والنجاح.

حضر اليوم الأول الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس مربط مصفوت للخيول، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية.

وأسفرت النتائج التأهيلية في اليوم الأول عن فوز المهرة «أي دي بدور» لمالكها حمد عدنان الشحي بالمركز الأول في شوط المهرات أقل من سنة، وحلت في المركز الثاني المهرة «ضيء الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وفي المرتبة الثالثة «اف أي ام اشبيلدنديتا» للمالك فيدريكو جوس، وتصدرت المهرة «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، المركز الأول في شوط المهرات بعمر الأقل من سنة والثاني المهرة «مصعب او اس» للمالك اويسترهوف والمركز الثالث للمهرة اس كيو جبار لمربط الصقران، وفازت المهرة ار أي عنود من مربط رأس الخيمة بالمركز الأول بالقسم الأول للشوط المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 92.40 نقطة وفي المركز الثاني ع ج غزالة لمربط عجمان بمجموع 92.20 نقطة والثالث دمشق السيد لمربط السيد للخيل بمجموع 91.90 نقطة.

أنقى سلالات الخيول استعرضت جمالها في البطولة (الاتحاد)

وفي منافسات القسم الثاني من نفس الشوط فازت المهرة ع ج العلا من مربط عجمان بالمركز الأول بمجموع 92 نقطة، والثاني المهرة دي بيسان لمربط دبي بمجموع 92 نقطة، والثالثة المهرة الأريام الظنة لإسطبلات الأريام العربية 91.20 نقطة.

وتصدرت المهرة الأريام بنفسج لمربط عجمان المركز الأول في الشوط الثالث للمهرات بعمر سنتين بمجموع 92.70 نقطة وجاءت المهرة دي جوريه لمربط دبي بمجموع 92.40 نقطة والثالث المهرة سايكلون او اس لمربط الفيصلي بالسعودية بمجموعة 91.40 نقطة.

وفي الشوط الرابع للمهرات بعمر 3 سنوات فازت بالمركز الأول المهرة دي جودي لمربط دبي للخيول العربية بمجموعة 92.80 نقطة والثاني دي فنانة لمربط دبي بمجموع 92 نقطة والثالث ع ج بدور للمالك عدنان الشحي.