مواجهات من «الوزن الثقيل» بـ «الهواة 17»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام ثلاث مباريات اليوم، في افتتاح «الجولة 17» لدوري الدرجة الأولى، يحل فريق الإمارات المتصدر «30 نقطة» ضيفاً على الحمرية، في مواجهة «محفوفة المخاطر»، ويلتقي دبا الفجيرة مع مسافي «المنافس الصعب، في لقاء لا يقبل «إنصاف الحلول» فيما يلعب العربي مع التعاون، فيما تستكمل الجولة غداً، بمباراتين، البطائح «الثالث» مع مصفوت، والعروبة «الثاني» مع دبا الحصن، واللقاءات الخمس من «الوزن الثقيل»!

وتكتسب المواجهات الثلاث في الجولة اليوم أهمية كبيرة، بالنسبة للصراع الثلاثي الشرس على بطاقتي التأهل إلى دوري الخليج العربي، خاصة مع تعادل الإمارات والعروبة في الجولة الماضية، والذي ألقى بظلاله على المواجهات هذا الأسبوع، حيث إن الصدارة في خطر، وكذلك المركز الثاني، لأن العروبة «الوصيف» برصيد 28 نقطة يتساوى مع البطائح الثالث بالرصيد نفسه.

وربما يتغير الترتيب بنهاية هذه الجولة، فهي مفتوحة الاحتمالات، إلا في حال فوز الفرق الثلاثة، ليبقى الوضع على ما هو عليه، ومن الوارد أن يقفز العروبة إلى القمة، وربما يعود البطائح إلى المقدمة، ولكن تفوق «الصقور» يبقي الصدارة في قبضته.