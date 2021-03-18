فوز غنتوت والحبتور في كأس رئيس الدولة للبولو

أبوظبي (وام)

اختتمت اليوم «الخميس» منافسات اليوم الأول، لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ21، التي تقام من دون جمهور، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد رئيس نادي غنتوت للبولو وسباقات الخيل.

وانتهت المباراة الأولى التي جمعت بين فريق غنتوت وفريق ياس القابضة بنتيجة 9-6 على ملعب الشيخ زايد للبولو، حيث سجل لمصلحة غنتوت، سيزار كريسبو «هدفين»، وبابلو لورينتي «6 أهداف»، وماركوس أرايا، فيما سجل لياس القابضة، مانويل توكالينو «4 أهداف»، وجاسينتو كروتو «هدفين».

وتمكن فريق حبتور للبولو، من التغلب على نظيره فريق أبوظبي للبولو بنتيجة 9-8، سجل لمصلحة حبتور، محمد الحبتور، وفيليكس إيسين، وفاكوندو سولا، وخوان جواريتش، وسجل لأبوظبي، فارس اليبهوني، وبوتيستا بيجيري، وألفريدو كابيلا، وجونزالو ديلتور.

وتقام يوم الأحد المقبل مباراتان، تجمع الأولى بين فريق أبوظبي، وفريق غنتوت، على ملعب سلطان بن زايد للبولو في الساعة الرابعة عصراً، والثانية بين فريق ياس القابضة وفريق الحبتور للبولو على ذات الملعب في الساعة السادسة مساءً.