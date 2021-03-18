البوسني يوفيتش ينفصل عن الإسماعيلي بالاستقالة

القاهرة (أ ف ب)

أعلن النادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، أن مدربه البوسني دراجان يوفيتش قدم استقالته رسمياً واعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بسبب سوء النتائج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي علاء وحيد، في بيان، أن المدرب البوسني اتخذ قراره عقب الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الفنية للنادي الخميس، لمناقشة أحوال ومستقبل الفريق بعد التراجع الملحوظ في النتائج خلال الفترة الماضية.

ولم يتمكن يوفيتش من تحقيق أي فوز في 8 مباريات قاد فيها الفريق في الدوري، منذ توليه مهام عمله، إذ خسر في خمس وتعادل في ثلاث، باستثناء فوز وحيد أمام فريق لافيينا أف سي في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة عن تشكيل الجهاز الفني الجديد.

من جهته، أشار رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي علي أبوجريشة، إلى أن قرار يوفيتش جاء لغياب التوفيق عن الفريق رغم العروض الجيدة التي يقدمها.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز الأخير.

والجدير بالذكر، أن 5 مدربين تناوبوا على قيادة الإسماعيلي الموسم الحالي، هم البرازيلي هيرون فيريرا ريكاردو، محمّد وهبة، أبو طالب العيسوي، أحمد العجوز، ويوفيتش.



