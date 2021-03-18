حارب يتصدر طواف الدراجات للمواطنين الهواة

الشارقة (الاتحاد)

تُوج حارب إبراهيم دراج فريق «تراك إم 7»، بطلاً للمرحلة الأولى، في طواف الهواة للدراجين المواطنين اليوم «الخميس» بالحمرية في الشارقة لمسافة 75 كم، وجاء زميله راشد البلوشي في المركز الثالث، وحل ثالثاً دراج فريق تورك طارق مراد، وحصل بقمصان التميز، كل من حارب إبراهيم «ترك إم 7» بالقميصين الأخضر والأصفر لأفضل زمن وأعلى نقاط، فيما فاز دراج المنتخب السابق المخضرم حميد محراب بالقميص الأبيض كأفضل دراج مجتهد.

وقام بتتويج أبطال المرحلة الأولى من الطواف، منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، في حضور خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد مدير الطواف، ومحمد القبيسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام، وعدد كبير من مسؤولي اللعبة والرموز ورؤساء الفرق منهم سالم عبدالرحمن بو شليبي.

ويستكمل الطواف منافساته غداً «الجمعة» بالمرحلة الثانية التي تقام بمنطقة سيح السلم في دبي، وتحديداً بمضمار القدرة لمسافة 80 كم على أن يختتم بعد غد «السبت» بمرحلة كورنيش أم القيوين القديم لمسافة 88 كم، وهي المرحلة الختامية للنسخة الأولى من طواف الهواة المواطنين، والتي تشهد تتويج أبطال المرحلة، وإبطال الطواف ككل.

يذكر أن النسخة الأولى من الطواف تشهد مشاركة 11 فريقاً من فرق النخبة من الدراجين الهواة المواطنين الذين يمثلون الصفوة من عشاق رياضة الدراجات على مستوى الدولة، ويشرف عليه الحكم العام الدولي سيف سرور الشرقي ويعاونه علي اليعربي حكماً ثانياً، ووليد الشامسي حكم ثالث، وعبدالله الحوسني حكم وصول بجانب 6 من الحكام المتعاونين.

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد المشرفة على تنظيم الطواف، حددت عدد من الشروط المهمة، منها السماح للمشاركة فقط لكل من الدراجين الهواة من المواطنين، وحاملي الجوازات وأصحاب المراسيم، كما حددت ألا يقل عدد المشاركين في كل فريق عن أربعة دراجين، ولا يزيد عن ثمانية.

من جانبه، أشاد خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد مدير الطواف، بنجاح المرحلة الأولى التي اتسمت بالندية والإثارة، من جانب جميع دراجي الفرق المشاركة، كما اعتبر عدد الدراجين الكبير المشارك في الطواف، والذي بلغ 77 دراجاً بمثابة نجاح إضافي للحدث الذي يتوقع له أن يستمر لينظم كل عام، لاستيعاب فئة الدراجين الهواة من المواطنين الكبيرة.