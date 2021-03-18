كارتيرون: المال لم يكن وراء رحيلي عن الزمالك وهذا سبب عودتي

القاهرة (د ب أ)

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، أن السبب الرئيسي وراء عودته من جديد لقيادة الفريق هو رغبته في حصد البطولات.

وكان كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في سبتمبر من العام الماضي، لتدريب التعاون السعودي، قد عاد للفريق مجدداً ليقوده بدلاً من البرتغالي جايمي باتشيكو. وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر نادي الزمالك، إنه قرر العودة من جديد لقيادة الزمالك لحصد الألقاب والبطولات مع النادي.

ووجه المدرب الفرنسي الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك لثقته الكاملة في إمكانياته الفنية، بجانب منحه جميع الصلاحيات الفنية ودعمه في كل القرارات الخاصة لمصلحة الفريق.

وأوضح إنه لم يرحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب الأموال، لكنه أشار إلى وجود مشاكل عديدة واجهته خلال تلك الفترة، لكنه رفض الدخول في تفاصيل بشأنها.

وتابع أنه يسعى لبناء فريق قوي للمنافسة على البطولات والألقاب في الفترة المقبلة، وأضاف أن عقده مع التعاون السعودي كان لمدة موسمين إلا أنه فوجئ برغبة الإدارة في الإطاحة به بعد مرور شهرين فقط.

وأوضح أنه تحدث مع لاعبي التعاون السعودي عن أهدافه وتطلعاته مع الفريق، إلا أن مستوى اللاعبين لم يساعده في تحقيق طموحاته.

وكان كارتيرون قد قاد الزمالك في أول مباراة له أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث خسر الفريق المصري صفر- 1، لتتضاءل آماله في التأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط، وبفارق 8 نقاط خلف الترجي المتصدر و6 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.

ويتصدر الزمالك على مستوى بطولة الدوري ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة مع خوضه 14 مباراة، فيما يحتل غريمه التقليدي وحامل اللقب فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة بعد خوضه 11 مباراة فقط.



