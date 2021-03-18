مصلحة بايرن ميونيخ تنهي خلافات فليك وحمديتش

ميونيخ (د ب أ)

اجتمع هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مع المدير الرياضي بالنادي حسن صالح حميديتش، في جلسة لتصفية الأجواء بينهما، حيث يتطلعان إلى الأمام بحثاً عن مزيد من الألقاب للفريق البافاري.

وقال فليك عن اللقاء الذي تم بينهما قبل مواجهة الفريق مع لاتسيو الإيطالي أمس الأول الأربعاء بدوري أبطال أوروبا: لقد قمنا بتسوية الأمور معاً.

وأضاف: كان هذا هو التصرف السليم للطرفين، وللفريق والنادي أيضاً، أعتقد أننا في وضع مريح الآن.

ولم يكشف فليك عن السبب وراء الخلاف الطويل مع صالح حميديتش، لكن ترددت أقاويل عن أن السبب وراء ذلك كان عدم رضا فليك عن أداء النادي في سوق الانتقالات، وعدم توفر الأموال للفريق خلال أزمة فيروس كورونا.

وأدت الخلافات إلى تكهنات بأن فليك قد يفسخ عقده الممتد حتى عام 2023، وذلك لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث سيرحل الأخير عن منصبه بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل في شهري يونيو ويوليو.

وكان فليك قد عمل كمساعد ليواخيم لوف في المنتخب الألماني في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، حيث فاز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، ولم يستبعد فليك أن يخلف لوف في منصبه، لكنه أشار إلى أن عقده ممتد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2023.

وتوج فليك بستة ألقاب مع البايرن منذ أن تولى المسؤولية في نوفمبر عام 2019 ويتطلع للمزيد مع الفريق الذي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة 19 في تاريخه، كما إنه يسعى إلى الفوز بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي.

وقال فليك: في الوقت الحالي نحن نتطلع إلى الأمام ومتفائلون للغاية، لقد حققنا نجاحات عديدة حتى اللحظة ونلعب بشكل جيد.



