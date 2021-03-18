فلاديمير: حتا لن يضع عينيه خلف رأسه!

مراد المصري (دبي)

أكد الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه يتمسك بحظوظه باستغلال جميع الفرص السانحة له، خلال المباريات الخمس المتبقية من دوري الخليج العربي، من أجل حصد النقاط، ومحاولة البقاء في «المحترفين»، وذلك رغم صعوبة المواجهة المقبلة في «الجولة 22» بعد غد «السبت» أمام بني ياس أحد المرشحين للفوز باللقب.

وقال: بني ياس قادر على تعويض غياب مهاجمه البرازيلي بيدرو، بالنظر إلى الجودة التي يمكلها الفريق، في المقابل نحاول القيام بأقصى جهدنا في اللقاء، من أجل قلب التوقعات، والخروج بنتيجة إيجابية.

وأعترف المدرب بأن جدول المباريات في الوقت الحالي لا يخدم فريقه، ولا وضعيته في المركز الأخير، لكنه قال: في حال استمررنا بالنظر إلى الماضي يجب أن نضع أعيننا خلف رؤوسنا للنظر للخلف فقط، لا نريد ذلك، ويجب أن نتطلع إلى المستقبل فقط، ونحاول التعويض.