تشكيلة «الأسود الثلاثة».. غياب أرنولد وعودة لينجارد

لندن (رويترز)

استبعد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، بينما أعاد لاعب الوسط جيسي لينجارد المعار إلى وستهام يونايتد إلى تشكيلة المنتخب، لخوض مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا هذا الشهر.

وكان ألكسندر أرنولد عنصراً ثابتاً بتشكيلة إنجلترا منذ انضمامه قبل كأس العالم 2018، لكن ساوثجيت قال إن تراجع مستواه كلفه مكانه بالقائمة.

وقال مدرب إنجلترا: لا أعتقد أنه لعب بمستواه المعهود في السنوات الماضية.

وأضاف: لكن أعتقد أنه قريب من استعادة مستواه ويتخذ خطوات بالطريق الصحيح، وأنا متأكد من أنه سيلعب دوراً كبيراً في المستقبل.

وأحيا لينجارد، الذي خاض 24 مباراة دولية لكنه لم ينضم لتشكيلة إنجلترا منذ 2019، مسيرته وأصبح من أبرز لاعبي وستهام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير، حيث سجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات.

وانضم أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا للمنتخب لأول مرة، بعد موسم مميز سجل خلاله 10 أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما استدعى ساوثجيت ظهير مانشستر يونايتد المتألق لوك شو، بجانب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي، كما كان متوقعاً بعد فترات جيدة بالدوري الممتاز.

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو يوم 25 مارس في المجموعة التاسعة وألبانيا يوم 28 وبولندا يوم 31 بالشهر ذاته.

وضمت تشكيلة إنجلترا:

حراس المرمى: دين هندرسون وسام جونستون ونيك بوب.

مدافعون: بن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير وريس جيمس وهاري مجواير وتيرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو وسط: جود بلينجهام وفيل فودن وجيسي لينجارد وميسون ماونت وكالفن فيلبس وديكلان رايس وجيمس وارد براوس.

مهاجمون: دومينيك كالفرت لوين وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا ورحيم سترلينج وأولي واتكنز.



