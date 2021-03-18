أهلي بنغازي يطلب توأمة مع نادي «القرن الأفريقي»

القاهرة (د ب أ)

أكد خالد السعيطي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي بنغازي الليبي لكرة القدم، سعي ناديه لإبرام اتفاقية توأمة مع الأهلي المصري «بطل القرن الأفريقي».

وقال السعيطي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي المصري، إنه يسعى لتوطيد العلاقات بينهما والاستفادة من خبراته في كافة المجالات، موجهاً الشكر إلى كافة المسؤولين في مصر على استضافة مباريات الفريق في بطولة كأس الكونفيدرالية، خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي المصري قد استقبل وفداً من أهلي بنغازي الليبي اليوم، ضم خالد السعيطي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد العمروني، وخالد البرعصي، وتوفيق الدغاري، أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يرحب دائماً بتقديم كافة سبل الدعم للأندية العربية بشكل عام والليبية على وجه الخصوص.

وكان أهلي بنغازي قد فاز على وفاق سطيف التونسي 1/ صفر، أمس الأربعاء، في ملعب «بترو سبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الكونفيدرالية، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الثالث في مجموعته التي تضم إلى جانبه كل من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وإنيمبا النيجيري ووفاق سطيف.



