داسيلفا: هدف اتحاد كلباء تخطي حاجز الـ30

فيصل النقبي (كلباء)

أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أن رغبة فريقه الأولى هي تخطي حاجز الثلاثين نقطة للمرة الأولى بتاريخ النادي، عندما يواجه خورفكان بعد غد «السبت» في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، وقال: الفريق سعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء النصر لكن بالنهاية خسرنا باللحظات الأخيرة.

وأضاف: نعاني من توالي المباريات في الفترة الأخيرة لكننا جاهزون لمواجهة فريق متطور ويلعب كرة هجومية جيدة، والمباراة ستكون من دون ضغوط وسنسعى بقوة لحسم النقاط الثلاث.

وحول الإصابات قال داسيلفا: الفريق جاهز بغالبية عناصره للقاء وسنختار التشكيلة المناسبة لتحقيق الفوز.