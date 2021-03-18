إيسايلا: مواجهة حتا ليست سهلة والدليل «الكأس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، مباراة فريقه أمام حتا يوم السبت المقبل بالصعبة، وقال: لا توجد مباراة سهلة في هذه المرحلة الحساسة، ونحن لا ننظر لمركز المنافس في جدول الترتيب، خاصة أن له تجربة سابقة معنا في كأس الخليج انتهت بالتعادل.

وأضاف: المباراة صعبة لأسباب عدة في مقدمتها الضغط البدني الذي يعاني منه اللاعبون بعد مباراتي النصر والعين، إضافة إلى رغبة المنافس في الهروب من الهبوط.

وشدد على أن فريقه يعيش فترة جيدة والجميع يسعى للقتال ومواصلة المشوار والتواجد في صلب المنافسة.

ويبحث مدرب «السماوي» عن بديل البرازيلي جواو بيدرو الذي سيغيب بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، وربما يكون أحمد شحدة أبو ناموس البديل المناسب الذي يتم الدفع به من البداية.

ويأتي هذا في وقت تماثل فيه سهيل النوبي لاعب الفريق من الوعكة الصحية التي عانى منها خلال الأيام الماضية، وكانت سبباً في استبداله خلال مباراة العين



