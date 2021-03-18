مهدي علي: 9 مباريات خلال 28 يوماً.. إنها حقاً مرحلة صعبة

منير رحومة (دبي)

أوضح مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه مطالب بالتعامل بطريقة مختلفة مع المباراة التي يخوضها السبت المقبل أمام الظفرة، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي، كونها خارج ملعبه، بالإضافة إلى أن الفريق مقبل خلال الفترة على العديد من المواجهات تصل إلى 9 مباريات خلال 28 يوماً، وبالتالي لا بد من التعامل معها بإراحة البعض وإتاحة الفرصة للاعبين آخرين للحفاظ على هوية وطريقة لعب الفريق.

وأضاف: نواجه الظفرة بهدف مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها في جميع المسابقات، والتقدم خطوة في ترتيب الدوري، بما يضمن المحافظة على المركز والتقدم خطوة إلى الأمام.

وأكد مهدي علي أن الأمور فيما يتعلق بالإصابات بالفريق قد تحسنت كثيراً بعودة العديد من المصابين، لكننا بانتظار استكمال الصفوف في المرحلة المقبلة.