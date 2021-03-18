هيلمان: «الاحترام» مفتاح تفوق الوصل على الشارقة

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة الشارقة غداً «السبت»، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، أن منافسه يملك الجودة، وما زال فريقاً قوياً، رغم فترة التراجع التي يمر بها، وقال: لا ننظر إلى الفريق كفترة، ولكن من جميع الجوانب، وهو منافس لديه الجودة، ويجب احترامه، وتقديم أقصى ما لدينا، من أجل الفوز.

ويرى هيلمان أن لديه ثلاثة أمور رئيسة حتى نهاية الموسم، وقال: على المدى القصير هو التركيز على كل مباراة بوقتها، ومحاولة الفوز، والمدى المتوسط، هو محاولة احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، وعلى المدى الطويل مواصلة التخطيط والتفكير خلال الوقت المناسب.

وشدد المدرب على أهمية تاريخ المواجهة، وقال: سبب قبولي تولي قيادة مشروع الوصل هو تاريخه العريق في الدولة، وفي البرازيل ندرك أن كل مباراة هي عبارة عن 3 نقاط، ولكن أيضاً ندرك أن مباريات «الكلاسيكو» و«الديربي» ذات حسابات بـ 6 نقاط.