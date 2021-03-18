قويض: الظفرة «مرتاح» 99% من حسابات الهبوط

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف السوري محمد قويض مدرب الظفرة، أن غيابات فريقه ارتفعت إلى 10 لاعبين، يفقد الفريق جهودهم أمام شباب الأهلي يوم السبت المقبل في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، من بينهم بيدرو كوندي بسبب اتفاق «الجنتلمان»، عند استعارة اللاعب من «الفرسان»، في فترة الانتقالات الشتوية، ومسعود سليمان وعمران الجساسي ومحمد الجنيبي، بجانب السداسي الغائب لأكثر من جولتين، مؤكداً أن أزمة فريقه ليس سببها قوة المنافسين، بل الظروف التي يعيشها «الفارس».

وقال قويض: الظفرة «مرتاح» من حسابات الهبوط، ويمكنني أن أوكد ذلك بنسبة 99%، وندرك أن مباراة نخوضها، في ظل وضعنا الحالي، ستكون في غاية الصعوبة، وبشكل خاص مواجهة شباب الأهلي الذي يملك فريقين بذات المستوى، لذلك فإن مدربه يلجأ إلى «المداورة» بين اللاعبين، لذلك نتعامل معه بحذر بهدف الخروج بنقطة من المباراة.

وأضاف: الفرصة ستكون متاحة لعدد من لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا سابقاً، خاصة اللاعبين المقيمين وبعض لاعبي فريق تحت 21 سنة بالنادي، حتى نتمكن من الوقوف على مستوياتهم لتحديد استمراريتهم في الموسم المقبل.

من جانبه، قال إبراهيم العجمي لاعب الظفرة: نأمل أن نتمكن من تقديم مباراة كبيرة أمام منافس قوي مثل شباب الأهلي الذي يعتبر من أفضل فرق الدوري، والفرصة ستكون متاحة أمامنا لإبراز قدراتنا، رغم النقص فلدينا الرغبة والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية.



