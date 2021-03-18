زاناردي: الفوز مهم لخورفكان في «الديربي»

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان على أهمية الفوز على اتحاد كلباء في «الديربي» المهم بين الفريقين بعد غد «السبت» في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، وقال زاناردي، إن المواجهة تعتبر من أهم المباريات لـ«النسور» لأنها أمام منافس جيد ومتطور، وعلينا المحافظة على التركيز التام، والاستعداد الجيد لكل ظروف المباراة.

وأضاف: ساعدتنا نتيجة لقاء حتا على الاستعداد الجيد للقاء، خاصة من النواحي النفسية، ولدينا رغبة كبيرة في مواصلة العروض الإيجابية الجيدة، وأشار إلى جاهزية كل لاعبيه لخوض هذا اللقاء المهم.