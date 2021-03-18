اتحاد الكرة يبدأ تأسيس «منتخبات المراحل» على طريقة «لاماسيا»

معتز الشامي (دبي)

قدم اتحاد الكرة الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي، ومواطنه فرانك أرتيجا الذي يتولى قيادة «أبيض الشباب»، بحضور يوسف حسين نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، الذي أكد أن هدف الاتحاد من التعاقد مع مدربي أكاديمية «لاماسيا» التابعة لبرشلونة، يعود إلى أنها الأنجح في العالم، بجانب رغبة اللجنة لإيجاد هوية فنية لجميع منتخبات المراحل، وتوحيد الفلسفة التدريبية، وهناك 11 مشروعاً فنياً للتطوير، يعمل عليها الاتحاد، لزيادة قاعدة المشاركة والممارسة، والاهتمام بتطوير المواهب، بما يخدم في النهاية مصلحة المنتخب الأول.

وقال دينيس إن تطوير طريقة اللعب والعمل في «البارسا» يحتاج إلى الوقت لنقله إلى الإمارات والمنتخبات، وطاقم لديه الخبرات الكافية، وهناك استقطاب لـ 3 مدربين من الأكاديمية للعمل مع «الشباب» و«الأولمبي»، وهم داني فيردينادز، وراميز سابليك، وخوان فيسنتي محلل الأداء، ولهم دور كبير في العمل لتطوير منتخبي الشباب والأولمبي، وتحويلهما إلى وحدة واحدة، تؤسس لنواة تكوين المواهب للمنتخب على المستوى الدولي.

وأشار إلى أنه سيرتكز في فلسفته على الاهتمام بالتدريب مثل المباريات، والعمل، وقال: على اللاعبين التعود على تلك الفلسفة، حتى يتحولوا إلى محترفين بمعنى الكلمة، وبالتالي القتال طوال 90 دقيقة داخل الملعب ومثلها في التدريبات، والتركيز في كل دقيقة من الحصص التدريبية التي لن تزيد عن ساعة ونصف الساعة، كما يتم ذلك في أكاديمية «البارسا».

وأضاف: نعود اللاعبين على القتال من أجل شعار المنتخب، وأن يفهموا كيفية تنفيذ طريقة الاستحواذ على الكرة والمبادرة في الضغط على المنافس في مختلف أرجاء الملعب، واللعب بشجاعة عالية، خاصة عندما يرتدون شعار المنتخب.

وقال: التركيز ينصب على اللاعبين أنفسهم، وتحسين المستوى المهاري والبدني والفني، وكيفية تعاملهم مع الكرة، عبر التدريبات المستمرة والأداء بطريقة موحدة، والاهتمام بعقلية الفوز، ونهتم بتدريبات خاصة بـ «البارسا»، والتي ترتكز على نقل الكرات في مساحات ضيقة، وكيفية التحرك دفاعاً وهجوماً «وحدة واحدة».

ولفت إلى أنه وافق على ترك «لاماسيا»، والعمل في الإمارات، نظراً لامتلاك اتحاد الكرة لمشروع طويل، هدفه تعويد اللاعبين على طريقة لعب موحدة، وقال: أخذنا القرار مع الأسرة بالعمل في الإمارات، وأحد أهم الأمور التي دفعتني للموافقة هو رغبة تحسين أداء اللاعبين، ونحتاج إلى الوقت الكافي لنقل فلسفة «البارسا» للمنتخبات هنا، وتركيزنا على تعويد اللاعبين على الأداء القوي والسيطرة على الكرة والاستحواذ.

وأكد فرانك أرتيجا مدرب «الأبيض الشباب» سعادته بالعمل مع اتحاد الكرة على مشروع حقيقي، يهدف لتطوير المنتخبات وتغيير طريقة اللعب والاعتماد على فلسفة «البارسا» في تكوين اللاعبين، حيث يعمل وفق آلية تهدف للسيطرة على الكرة، واستعادتها سريعاً من المنافس، والسعي للاستحواذ والتحرك بشكل إيجابي، وزرع فلسفة اللعب من أجل الفوز فقط، وتطوير الحالة البدنية والفنية والذهنية لجميع الموهوبين.

وقدم البلجيكي ميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الكرة، 11 مشروعاً بهدف تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، والاهتمام بمراكز التدريب والتكوين وزيادة قاعدة المشاركة، وقال تملك أكاديميات الكرة الخاصة أكثر من 35 ألف لاعب، بينما مراكز تكوين المواهب التابعة لاتحاد الكرة تضم أقل من 3 آلاف لاعب، وهو رقم ضئيل للغاية، يسعى الاتحاد لزيادته.



