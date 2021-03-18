اتحاد الكرة يشارك في المؤتمر الفني لـ «الفيفا»

دبي (الاتحاد)

شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، في ورشة عمل القادة الفنية لتطوير العمل الإداري الاحترافي التي عقدها الاتحاد الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويسعى «الفيفا»، من خلال هذه الورشة التي شهدت كذلك مشاركة أمناء سر الاتحادات الوطنية الأعضاء، إلى أن يكون لكل من الاتحادات الأعضاء قطاع فني، يعمل بكامل طاقته ومتناسق مع الهيكل الإداري للاتحادات الأعضاء، مع وجود قادة مؤهلين، وذلك بهدف الوصول إلى تغيير شامل في منظومة التطوير الذاتي للاتحادات، من حيث الجوانب الفنية والإدارية للوصول إلى أقصى درجات الأداء الفعال، وتطبيق رؤية وأهداف الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلهم.

وقال بن هزام إن اتحاد الكرة يحرص على المشاركة في مختلف الورش والدورات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الدولي، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة لدى مختلف إدارات ولجان الاتحاد‏‭ ‬.

ومن المحاور الرئيسة التي تناولتها الورشة، رفع الأداء العام، برنامج تعليم المدربين، برنامج البراعم، مسار تطوير اللاعب، كرة القدم النسائية، البنى التحتية والمسابقات.