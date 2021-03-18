كورونا يؤجل مباراة لمتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

قررت السلطات الصحية في مدينة ميلانو، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مهمة في الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نادي «انتر» متصدر ترتيب الدوري الإيطالي تأجيل مباراته ضد ساسوولو السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين بسبب الإصابات بالفيروس في صفوفه.

جاء في بيان صادر عن «انتر» أن لاعبيه الهولندي «ستيفان دي فري و(الاوروغوياني) ماتياس فيسينو جاءت نتيجتاهما إيجابية لكوفيد-19 بعد أن خضعا للفحوصات أمس»، وذلك بعد أيام من إصابة دانيلو دامبروزيو والحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش.

وتابع البيان أنه بعد هذه الإصابات، قررت السلطات الصحية في المدينة «الإيقاف الفوري لأي نوع من الأنشطة في الفريق لمدة أربعة أيام حتى الأحد ضمنًا»، و«تأجيل المباراة ضد ساسوولو» السبت.

كما منعت السلطات أي لاعب من الالتحاق بمنتخب بلاده قبل النافذة الدولية.

وأضاف النيراتسوري أن كل أعضاء الفريق سيخضعون لفحوصات جديدة الاثنين.

وتأكدت إصابة دامبروزيو الاثنين بعد أن غاب عن الفوز 2-1 على تورينو في المرحلة السابقة كونه لم يكن يشعر بحالة جيدة، فيما ثبتت إصابة هندانوفيتش أمس الأربعاء.

ويتصدر فريق المدرب أنتونيو كونتي ترتيب «سيري أ» بفارق تسع نقاط عن جاره وغريمه ميلان و10 عن يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة.