جائزة السعودية لـ «الفورمولا-1» تكشف مسار حلبة جدة

جدة (الاتحاد)

كشف مروجو جائزة السعودية الكبرى لـ «الفورمولا-1» لموسم 2021، عن تصميم أحدث لحلبة جدة، التي تستضيف أول سباق «فورمولا-1» في السعودية من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وسيكون السباق الجولة ما قبل الأخيرة للموسم الذي يتألف من 23 جولة.

ويأتي الكشف ليظهر للعالم كيف يكون شكل مسار أحدث وأسرع وأطول حلبة شوارع «فورمولا-1» في تاريخ البطولة، وتتألف الحلبة من ما لا يقل عن 27 منعطفاً، وبطول 6.175 متر، لتكون بذلك ثاني أطول حلبة بعد «سبا-فرانكورشان» في بلجيكا.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يبلغ معدل سرعة السيارات في اللفة الواحدة حوالى 250 كلم/ساعة، وبذلك تكون الحلبة المنضمة حديثاً إلى قمة سباقات السيارات أسرع حلبة شوارع «فورمولا-1» في العالم، ومن بين أسرع 5 حلبات أيضاً.

وينتظر أن يصل نجوم «الفورمولا-1» إلى سرعات تصل إلى 322 كلم/ساعة عندما يتسابقون وصولاً إلى المنعطف 27، كما تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة، لتفعيل الجناح الخلفي «دي آر أس»، للحرص على إتاحة أكبر عدد من فرص التجاوزات للسائقين خلال لفات السباق.