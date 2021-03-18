برونزية لمنتخبنا في كأس العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 التي تحتضنها العين وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من أمهر الرماة أصحاب الهمم يمثلون 24 دولة على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وفاز منتخبا الوطني المكون من عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي وعبيد الدهماني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للفرق في منافسات مسابقات البندقية ضغط هواء لمسافة 10 أمتار وضعية الراقد- إعاقة جسدية مختلط، محققاً مجموع نقاط 1874 نقطة، لفئة الفرق SH1، وجاء الفريق الأوكراني في المركز الأول محققاً 1888,9 نقطة، والفريق التركي ثانياً بـ 1876,1 نقطة.

وفي فردي المسابقة حل البطل الأوكراني يوري ستوييف بالمركز الأول بمجموع نقاط 252,3 نقطة، والمركز الثاني الإيطالي ماسيمو كروسي بمجموع نقاط 250,6 نقطة، بينما حل التايلاندي مالا شيابانديت بـ 227,7 نقطة.

وفي مسابقة المسدس ساكتون لمسافة 25 متر إعاقة جسدية مختلط SH1، حصل البطل الأوكراني اولكسي دنياسكوك على الميدالية الذهبية بـ 30 نقطة، ونال الفضية التركي محرم ياماك، وحصد البرونزية الهندي جكار راحول.

تستكمل باقي المسابقات 27 مسابقة على مدى أيام البطولة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، تتنوع بين المسدس والبندقية ناري ( سكتون ) وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة.

من ناحية أخرى عقد مساء أمس الأول، الاجتماع الفني للفرق واللاعبين بحضور عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة المنظمة العليا، وجيسلين بيريز رئيس اللجنة الفنية المعين من قبل الاتحاد الدولي والمراقب العام للبطولة، ورئيس لجنة الحكام، حيث تم شرح التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالمسابقات، والتأكيد على اعتماد وتطبيق كافة قوانين الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

وجرى خلال الاجتماع عرض كافة التعليمات الخاصة بسير المسابقات وتوقيت انطلاق كل مسابقة على مدار أيام البطولة، وتعليمات الدخول إلى الميدان قبل انطلاق كل مسابقة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد.

وتقوم اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين.