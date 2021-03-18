طبيب يشخص صراع الأمتار الأخيرة في دوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)

من ترسو سفنه على شواطئ الخليج العربي، من بين أندية دوري الدرجة الأولى موسم 2020- 2021؟ هل ينال الإمارات «المتصدر» والعروبة «الوصيف» شرف الترشح لدوري المحترفين، أم تحدث مفاجآت، بصعود البطائح للمرة الأولى في تاريخه، أو الحصن ودبا الفجيرة؟ كل شيء وارد، والمنافسة الخماسية مفتوحة على كل الاحتمالات.

صراع الأمتار الأخيرة سيكون ساخناً ويخطف الأضواء في الجولات الخمس المتبقية والمقررة 19 و20 مارس للجولة 17، ويومي 26 و27 مارس للجولة 18، ويومي 2 و3 أبريل لمباريات الجولة 19، فيما تلعب مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت موحد أيام 9 أبريل للجولة 20، ويوم 16 أبريل للجولة 21، ويوم 24 أبريل موعداً للجولة 22 والأخيرة.

ويرى بدر طبيب مدرب أندية مصفوت ودبا الحصن والإمارات السابق، أن صعود الإمارات والعروبة يبدو الأقرب، لكنه لا يستبعد حدوث مفاجأة، مشيراً إلى أن الإمارات «فوت» فرصة الابتعاد بفارق مريح عن منافسيه، ووضع نفسه تحت الضغوط، بتعادله مع العروبة في الجولة الماضية.

وقال: «تبديلات مدرب الإمارات أفادت العروبة، وربما سهلت مهمته في إدراك التعادل، وخروج ياسين البخيت كان نقطة التحول في المباراة»، وأضاف: «في المقابل، فتح العروبة الباب للمفاجآت بتعادله مع المتصدر، والذي يبقى في موقف جيد كمرشح أول وقوي لحجز بطاقة التأهل الأولى».

وأضاف: «تعادل الإمارات والعروبة في قمة الجولة الماضية يصب في مصلحة المنافسة، لنشاهد إثارة كبيرة في الأمتار الأخيرة، مع بقاء 5 مباريات للإمارات و6 مباريات للعروبة»، ولفت إلى أن المواجهات المباشرة ربما لا تكون عاملاً حاسماً في تحديد الصاعدين، وأوضح: «أرى أن مباريات المرشحين مع الفرق «المتذيلة» قد تكون مؤثرة جداً وحاسمة، وفرق التعاون والعربي والذيد ومسافي ومصفوت ستكون صاحبة الكلمة، وتحدد الفريقين اللذين يلتحقان بفرق المحترفين، وهذه الفرق تلعب من دون ضغوط، وليس لديها هدف سوى تحسين ترتيبها، وبالتالي تمثل خطورة كبيرة على أحلام وطموحات الإمارات والعروبة والبطائح والحصن ودبا الفجيرة».

وأضاف: مباريات المرشحين مع الفرق «المتذيلة» تحتاج إلى تعامل خاص، وإلى التسجيل المبكر وقتل المباراة، واختتم مؤكداً أن الإمارات في الأخير يصعد أولاً، والبطاقة الثانية بين البطائح والعروبة.

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