بولجار: «الشارقة للشطرنج» أكبر مركز للعبة في العالم

الشارقة (الاتحاد)

قامت الأستاذة والمدربة الدولية الكبيرة المجرية سوزان بولجار بطلة العالم للشطرنج، بزيارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتجولت خلال زيارتها في مرافق النادي المختلفة، والتقت الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وعدداً من لاعبي ومدربي النادي.

وعقب زيارتها، نشرت بطلة العالم تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة:«قمت بزيارة أكبر نادي شطرنج في العالم بالشارقة، وهو مركز شطرنجي مذهل وضخم، شكراً لكم على حسن الضيافة الرائعة».

وتعد الأستاذة الدولية الكبيرة سوزان بولجار أميركية من أصل مجري، حصلت على بطولة العالم للسيدات للشطرنج من عام 1996 إلى 1999، حيث كانت في عام 1991 ثالث امرأة تحصل على لقب جراند ماستر «أستاذة دولية كبيرة» من الاتحاد الدولي للشطرنج، وفازت بـ 12ميدالية ملونة في أولمبياد الشطرنج للسيدات، وتعمل أيضاً كمدربة وكاتبة وناشرة للشطرنج العالمي، وهي ترعى العديد من بطولات الشطرنج للاعبين الشباب، وهي رئيسة معهد سوزان بولجار للتميز في الشطرنج «سبايس» في جامعة ويبستر، وعملت رئيسة للجنة النسائية في الاتحاد الدولي للشطرنج من عام 2008 حتى أواخر عام 2018.