قنصل فرنسا وبطلة ويمبلدون يبحثان الاستثمار في دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، رجاء رابي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والإمارات الشمالية، ونجمة التنس السابقة الفرنسية ماريون بارتولي بطلة ويمبلدون 2013 برفقة زوجها يحيى بومدين لاعب كرة القدم البلجيكي المحترف، وذلك في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار في دبي، حيث كشفت لاعبة التنس العالمية ماريون بارتولي التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لإقامتها مع عائلتها، عن خططها لافتتاح أكاديمية تنس في دبي بهدف اكتشاف المواهب الإماراتية وصناعة أبطال عالميين في رياضة التنس في المستقبل.

وقدم سعيد حارب شرحاً عن الرياضة في الإمارات بشكل عام وفي دبي خاصة، وجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في قطاع الرياضة المزدهر في دبي، وتوفير سبل النجاح للبطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة، بما يدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كافة فئات المجتمع، سواء على مستوى الرياضة المجتمعية أو تطوير البراعم، وصولاً إلى مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية، كما اصطحب الوفد الزائر في جولة داخل مقر المجلس، وقدم ميدالية أبطال خط الدفاع الأول إلى الضيوف.