سباق «ألترا ماراثون المرموم» في ضيافة محمية المرموم

دبي (الاتحاد)

تنطلق في السادسة صباح الغد منافسات سباق «ألترا ماراثون المرموم» أقوى سباق جري صحراوي الذي تنظمه شركة فت جروب الشرق الأوسط بدعم من مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية.

ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومترًا على الكثبان الرملية الساحرة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، كما يمكن للهواة المشاركة في الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق والتي يكون فيها التنافس على مسافتي 5 و10 كيلومترات.

وسيكون سباق ألترا ماراثون المرموم لمسافة 50 كم سباقاً مليئاً بالتحديات حيث يختبر قدرة المشاركين على التحمل على الصعيدين العقلي والجسدي، بالإضافة إلى اختبار القوة والشجاعة لاستكمال السباق إلى نهايته، وتم إضافة مسافات 10 كيلومترات، و 5 كيلومترات لسباق ألترا ماراثون بناء على الطلب المتزايد من العدائين لخوض تجربة التنافس الصعب على الرمال، وسعيًا لتشجيع العديد من العدائين الذين يرغبون في تجربة تحدي الجري في الصحراء، حيث يجمع هذا الحدث بين كافة مستويات اللياقة البدنية من العدائين في مجتمع الجري المتنامي، سواء من المحترفين أو المتسابقين الهواة.

وتم التأكيد على تطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المعنية وتنفيذ البروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي، وتم تعميمها على كافة منظمي الفعاليات الرياضية، مع الحرص على تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركين، وإلزام الجميع من المشارين والمنظمين بلبس الكمامات طوال الوقت.