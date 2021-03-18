بهواني يحلق بـ «السراب» في مهرجان أبوظبي للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

توج الفارس بهواني سينج على صهوة الخيل «باشوان دي لافون» لإسطبلات السراب، بطلاً لسباق ملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كم، الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وشهد مشاركة 93 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الإمارات.

وبعد تكتيك ناسب مجريات السباق الذي جاء على أربع مراحل، وشهد تحدياً قوياً، تمكن البطل بهواني سينج من قطع المسافة الكلية في زمن وقدره 3:31:42 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.34 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة جيسيكا موستيرت على صهوة الجواد «اتش ام لاف حمدان» لإسطبلات ماس بزمن إجمالي 3:31:54 ساعة، واحتل الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الخيل «بوميك دو سوفتير» لإسطبلات زعبيل 2 المركز الثالث بزمن إجمالي 3:32:11 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، وشهد تنافساً قوياً في مختلف مراحله، واستفاد البطل من قوة الجواد «باشوان دي لافون»، خصوصاً أداء القلب خلال عمليات الفحص البيطري، وحافظ على مسافة قريبة من خيول الصدارة في المراحل الثلاث الأولى، وكان البطل سابع المنطلقين للمرحلة الأخيرة والحاسمة، والتي أطلق فيها العنان لخيله ليتخطى الجميع ويصل أولاً لخط النهاية.

قام بتتويج الفائزين مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وينطلق صباح الغد سباق السيدات ضمن المهرجان لمسافة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، الأولى مسافتها 35 كلم وتم ترسيمها باللون الأزرق، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة باللون الأحمر ومسافتها 20 كلم، والمرحلة الأخيرة باللون الأبيض، ومسافتها 20 كلم.

وتحمل الفارسة كاتلينا باستونز، لقب النسخة الماضية بعد أن توجت على صهوة الفرس «جاسيلا 50» لإسطبلات «اف3»، وقطعت المسافة الكلية للسباق بزمن 3:21:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.85 كلم في الساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «كشمير إسالم» لإسطبلات الوثبة، 3:21:13 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة «باراكا اليجيدو» لإسطبلات المغاوير، وسجلت 3:22:41 ساعة.