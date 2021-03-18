إحصائية «الاتحاد».. 879 لاعباً فقط في «مدارس الكرة»!

معتصم عبدالله (دبي)

كشفت إحصائية رقمية أعدتها صحيفة «الاتحاد»، بناء على السجلات الرسمية لاتحاد الكرة، عن قيد أقل من 1000 لاعب «879 لاعباً» في فئة «مدارس الكرة» للأندية المحلية للموسم الحالي 2020- 2021، والذي يقترب من نهايته، في ظل استمرار عدم إقامة مسابقات للمراحل السنية، بسبب جائحة كورونا، باستثناء مسابقة واحدة نظمها الاتحاد لفئة الشباب أسدل عليها الستار الأسبوع الماضي، علماً أن الأعداد الحقيقية للاعبين في مدارس الكرة تتجاوز المقيدين «رسمياً» لدى الاتحاد.

ورغم تواجد 112 لاعباً في مدرسة الكرة بنادي العين مثلاً، فضلت بعض الأندية إرجاء قيد لاعبيها في سجلات الاتحاد للموسم الحالي 2020- 2021، وضمت القائمة إلى جانب «الزعيم» أندية الفجيرة، حتا، الإمارات، مصفوت، مسافي، فلج المعلا، الجزيرة الحمراء، المدام، مقابل قيد 879 لاعباً فقط في بقية الأندية الأعضاء في عمومية اتحاد الكرة، والتي تضم 31 نادياً، موزعة على دوري المحترفين، والدرجة الأولى والمراحل السنية.

وتصدر شباب الأهلي والجزيرة مشهد مدارس الكرة، بقيد الأول 198 لاعباً، كأعلى عدد لاعبين في مدارس الكرة، في سجلات نادٍ واحد من بين 31 نادياً، والجزيرة في المركز الثاني، بعدد 140 لاعباً، فيما لم تتجاوز أعداد اللاعبين في بقية الأندية حاجز الـ 100 لاعب، ووصلت في بعضها إلى أقل من 12 لاعباً، مثل أندية دبا الحصن والعربي 11 لاعباً، مقابل 8 لاعبين في العروبة والحمرية، و6 لاعبين في مليحة، و4 لاعبين فقط في البطائح.

وتشمل فئات قيد اللاعبين في اتحاد الكرة 19 فئة، بداية بالفريق الأول، وصولاً إلى مدارس الكرة، فيما تتضمن مسابقات المراحل السنية التي ينظمها اتحاد الكرة، بخلاف مسابقات رابطة المحترفين نحو 18 مسابقة، باستثناء فئة «مدارس الكرة»، وتتوزع المسابقات على فئات «الشباب تحت 19، والشباب تحت 18، الناشئين تحت 17، الناشئين تحت 16، الأشبال تحت 15، الأشبال تحت 14، الأشبال تحت 13، الأشبال تحت 12».

وشهدت آخر نسخ مهرجان مدارس كرة القدم لفرق الفئات العمرية 7 - 8 سنوات، الذي أقيم للعام الثامن على التوالي في يناير 2020، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة 240 لاعباً من أندية أبوظبي الخمسة.

ويقام المهرجان ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي بأهداف دعم أكاديميات كرة القدم في أندية أبوظبي، بأنشطة ومسابقات دورية، تسهم في تعزيز تجارب الاحتكاك والخبرات والخروج بنتائج فنية، تدعم فرق المراحل العمرية في أندية أبوظبي الخمسة «العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة».