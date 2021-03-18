«إقامة دبي» تكرم بطل «الرجل الحديدي»

رضا سليم (دبي)

كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق الفائز بالمركز الأول، في بطولة الرجل الحديدي «آيرون مان» التي أقيمت نسختها السادسة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 87 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم 790 مشاركاً من خارج الدولة، كما تم تكريم الفريق الذي حصل على المركز الثالث في الترتيب العام، في بطولة الفرق التي شارك فيها فرق من 87 دولة.

حضر الحفل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي وأحمد الحاج نائب رئيس جمعية الإمارات للترايثلون، وعدد من الشخصيات الرياضية وموظفي الإدارة.

وضم لائحة المكرمين في الحفل الذي أقيم بمقر الإدارة بدبي، الرائد أحمد بن ظبوي، وعامر البحري، ومبارك البشر، وعبيد النعيمي، وخليفة النعيمي، ومحمد المروي، وجاسم علي حسن، كما تم تكريم سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة، وأحمد الحاج بدرع الإدارة، وتضمن الحفل عرض فيديو خاصاً عن مشاركة فريق الإدارة في البطولة، توثق لحظات الفوز وسط أجواء حماسية رائعة.

وأكد اللواء محمد أحمد المري أن تكريم اللاعبين يعكس اهتمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالجانب الرياضي، مشيراً إلى أن مشاركة فرق الإقامة في بطولة الرجل الحديدي لم تكن الأولى، بل سبقتها عدة مشاركات في بطولات محلية مثل دورة ند الشبا وسباق السلم للدراجات الهوائية وخارجية في كازاخستان وغيرها، وقال: تعكس مشاركتنا في بطولة الرجل الحديدي المستويات العالية التي يقدمها لاعبونا، خاصة أننا نملك جيلاً مميزاً من الأبطال في مختلف الرياضات، مثل السباحة والدراجات الهوائية والجري.

وأضاف: نقوم بتجهيز أكثر من فريق للمشاركة في البطولات، لذلك كان الفريق الاحتياطي على أتم الاستعداد للظهور بأداء قوي، بعدما تعرض عداء الفريق الأول خليفة النعيمي بطل المسافات الطويلة لإصابة خفيفة، ونجح زميله عبيد النعيمي من الفريق الثاني من التقدم، رغم أنه تأخر في توقيته محققاً ساعة و6 دقائق.

وثمن اللواء محمد أحمد المري جهود العناصر الشابة في الفريق الذين لعبوا بروح عالية، وأثبتوا قدرتهم في خوض المنافسة بكل جدارة أمام فرق قوية وعالمية، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب والتمرين وتحقيق الإنجازات، مثمناً أيضاً دور الفريق الرياضي في الإدارة لمشاركته في مثل هذه المسابقات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز أهمية الرياضة في مختلف الظروف والأحوال، ورفع مستوى اللياقة لدى الموظفين، وتحفيزهم وتشجيعهم.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الجهات الحكومية بات تهتم بالرياضة بشكل كبير، وتشارك في كل الأحداث الرياضية والمجتمعية، كما أنها تحولت من الممارسة إلى المنافسة وتحقيق النتائج والمنافسة على المراكز الأولى، وهناك اهتمام بالرياضة في جميع الدوائر الحكومية، والدليل أن فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي شارك في بطولات دولية، وحقق نتائج جيدة، كما اعتادوا المشاركة في بطولة الألعاب الحكومية، وهو تأكيد على اهتمام إداراتهم بهم وسعيهم المستمر للتواجد على منصات التتويج وهو ما يعزز دور المؤسسات الحكومية في الاهتمام بالرياضة، والتي تسير في اتجاه أفضل من السابق.



