القمزي سفيرنا في بيونس آيرس: أدعو كرة الإمارات إلى تجربة «تقنية التانجو»



علي معالي (دبي)

طالب سعيد عبدالله القمزي السفير والمفوض فوق العادة للإمارات في الأرجنتين، بضرورة الاستفادة من التجربة الأرجنتينية الجديدة، والتي أطلقت في 50 دولة حول العالم، وهي تقنية المعهد التكنولوجي التابعة للاتحاد والمعروف بـ«آفا».

وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» من بيونس آيرس، قال: تمت دعوتي من كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لمشاهدة التقنية الرائعة، وعرفت أن هناك نشاطاً لهذه الأكاديمية التي تنتشر عالمياً في دبي، ووجدت الحرص الكبير من اتحاد الأرجنتين على التعاون مع اتحاد الكرة، ومستعد تماماً للقيام بهذا الدور، إذا طلب مني اتحاد الكرة هذا الجانب، حتى نستطيع تحقيق أقصى استفادة تخدم الكرة الإماراتية، خاصة في مجال المراحل السنية، وتطوير مهارات وإمكانيات لاعبي المستقبل.

وقال القمزي: تحدث معي تابيا عن تعزيز الشراكة مع اتحاد الكرة، مؤكداً أن الأرجنتين تعتزم أن تكون نقطة الانطلاقة بالنسبة لها، من خلال الإمارات، وأكد لي رئيس اتحاد الأرجنتين أنهم رأوا الكثير من الإمكانيات التي يمكن البناء عليها، لتكون أبوظبي ودبي هما الركيزة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، لـ «تجربة التانجو» التي تحظى باهتمام عالمي كبير للتقنية العالية المستخدمة في بناء أجيال المستقبل في كرة القدم.

وأضاف: نتحدث في الوقت الراهن عن الذكاء الاصطناعي، وهو أمر واقع في دولتنا حالياً، وتعتمد التقنية الأرجنتينية على هذا المنهج أيضاً، وبالتالي أرى أنه يتناسب تماماً مع عقلية اللاعب الإماراتي الذي يرغب قي تطوير قدراته وإمكانياته في الملاعب، وتسخيره لتطوير مستوياتهم.

وقال: أتابع كرة الإمارات، رغم بُعد المسافات واختلاف التوقيت، وأنا مشجع بالدرجة الأولى لمنتخب بلدي، وفي الوقت نفسه، وأحب مانشستر سيتي، إضافة إلى ذلك فإن قلبي «بنفسجي»، وثقافة كرة القدم في الأرجنتين على أعلى ما يكون، ويلعبون الكرة في كل مكان، إضافة إلى رياضة البولو، وأنا موجود فقط منذ شهرين، وأتابع كذلك كرة الأرجنتين، من خلال بوكا جونيور وريفر بلايت، وننتظر القضاء على فيروس كورونا، لكي نكون في مدرجات ملاعب الأرجنتين لمشاهدة متعة الكرة.



