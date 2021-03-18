حاكم الشارقة يأمر بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمراً سامياً بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية، في مكرمة جديدة للرياضة بالإمارة الباسمة والاهتمام بالرياضة والرياضيين.

وتقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو‏‭ ‬حاكم ‬الشارقة على ‬مكرمته ‬السخية ‬الجديدة ‬والتي ‬تساهم ‬في ‬إثراء ‬الرياضات ‬البحرية.

وأضاف: هذه المكرمة هدية غالية من صاحب السمو حاكم الشارقة، وفرحة كبيرة للرياضيين في المنطقة، ويعمل المجلس على جميع الترتيبات اللازمة، حيث تدفعنا هذه المكرمة لتقديم المزيد من الاهتمام والحرص على رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة بشكل عام، وعلى مستوى الرياضات البحرية بشكل خاص، ويعد مبنى الرياضات البحرية بالحمرية إضافة جديدة للرياضات البحرية في الإمارة بعد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ما يؤكد مدى أهمية الرياضة في الإمارة والمؤهلات المميزة لأنديتها في ظل توافر البنى التحتية والإمكانيات من مختلف الجوانب، مما يدفع إلى مزيد من العمل لترجمة هذا الاهتمام إلى تقدم مستوى البطولات والإنجازات التي تعزز هذه الجهود المبذولة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لمبنى الرياضات البحرية، ويجري العمل بين دائرة الأشغال العامة ونادي الحمرية ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بخصوص إنشاء المبنى الذي سيساهم في الارتقاء بشكل أكبر بقطاع الرياضات البحرية في الإمارة، مما يعطي المجال لأن تكون منطقة الحمرية واجهة رياضية عالمية للرياضات المائية، وسيشكل ذلك دافعاً لمقابلة هذه الرعاية بمزيد من العمل والسعي إلى تحقيق الإنجازات باسم الإمارة والدولة، وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضات.