«الآسيوي» ينقل مباراة العين وفولاذ إلى الرياض

دبي (الاتحاد)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة العين وفولاذ خوزستان الإيراني، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، 2021، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك يوم 11 أبريل المقبل.

ونجحت مساعي اتحاد كرة القدم، في نقل المباراة إلى الرياض، بعد أن كانت مقررة في إيران يوم 7 أبريل، وذلك في إطار حرصه على الوقوف مع الأندية التي تمثلنا في مختلف البطولات الخارجية وتوفير كل احتياجاتها، بهدف تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

الجدير بالذكر أن الفائز بالمباراة يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني، وتقام مبارياتها في الرياض من 14 إلى 30 أبريل.