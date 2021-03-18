كأس تحدي البولو بين الإمارات وباتستوني

دبي (الاتحاد)



يسدل الستار غدا عن منافسات كأس تحدي دبي للبولو، المقامة ضمن سلسلة بطولات دبي الذهبية، بإقامة المباراة النهائية بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق باتستوني بقيادة توماس اريارتي، ويسبقها مواجهة تجمع بين فريقي تراتوك هيسكث وذئاب دبي على كأس الترضية.

ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ورجا أبو الجيبين ولوكاس وكونتينيو، أما فريق باتستوني فيمثله كل من ألكسندرو وبيير جوتشل وفالاكازا وتوماس.

وتشهد البطولة في الفترة الصباحية مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي الشيخة عليا آل مكتوم وإيفزا مهرة، والثانية بين فريقي بيلاندي وبن دري.

وأعرب محمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، عن سعادته بما حققته كأس تحدي دبي للبولو 2021 من نجاحات عززت المكانة التي تحتلها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية على صعيد البولو العالمي.

وقال الحبتور: «ما يثلج صدورنا هذه النجاحات التي حققتها البطولات حتى الآن، رغم ظروف الجائحة اللعينة، إلا أن التزام اللاعبين والجمهور على حد سواء بالإجراءات الاحترازية، ساهم بشكل فعال في تحقيق هذه النجاحات الرائعة».