ديربي النصر وشباب الأهلي يشعل دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تنطلق غدا الجولة السابعة عشرة لدوري أقوياء اليد بإقامة ديربي دبي بين النصر وشباب الأهلي، كما تشهد الجولة أيضا مواجهة تجمع بين دبا الحصن صاحب المفاجآت والذي فاز على شباب الأهلي في الجولة الماضية، مع الشارقة متصدر الدوري والذي يتجه للاحتفاظ باللقب بفارق النقاط الكبير بينه والوصيف، فيما يلتقي العين مع بني ياس بصالة البنفسج، وتستكمل الجولة السبت بمواجهتين، تجمع الأولى بين الوصل والوحدة بصالة الإمبراطور والظفرة ومليحة بصالة معهد بينونة.

وتأتي أهمية مواجهة العميد والفرسان في كونها تحدد الكثير من الأمور في جدول الترتيب، خاصة في حالة خسارة فريق النصر الذي يحتل الوصافة بعد الشارقة برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن العين والذي لديه مباراة مؤجلة، وفي حالة خسارة النصر وفوز العين، سيتقدم العيناوي للوصافة، بينما فوز النصر لن يغير في ترتيب القمة مؤقتاً، بينما فوز شباب الأهلي سيظل في المركز الرابع، خاصة أن مليحة يطارده بفارق نقطة في المركز الخامس.

ويحاول الفرسان الخروج من دائرة النتائج السلبية، خاصة أن الفريق خسر حتى الآن في 4 مباريات، وتعادل في مباراة، وهو عكس ما كان يحدث في الموسم الماضية، حيث كان يخسر فقط في مباراة أو اثنتين على مدار الموسم.

ويسعى الشرقاوية لمواصلة الانتصارات المتتالية والوصول للفوز الخامس عشر ورفع رصيد إلى النقطة 45، وستكون الأمور شبه محسومة بعد الجولتين الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة التي يلتقي فيها الشارقة مع النصر ثم العين، وفي حالة الفوز بالمباراتين سيحسم اللقب مبكراً.