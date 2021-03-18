«شامخ» يبحث عن كلاسيكو جبل علي في الختام

دبي (الاتحاد)

يختتم مضمار جبل علي، عصر الغد، موسم سباقاته 2020-2021، بحفل سباقات (زعبيل 2)، والذي يتألف من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، متضمنة بطولة كلاسيكو جبل علي «اليوبيل الفضي»، كما خصص شوطاً لتكريم الإعلامي الراحل محمد طه.

ويسعى «شامخ» غير المهزوم في جبل علي لمواصله تألقه حين يواجه خيولاً قوية، وأعلى تصنيفاً، في سباق جبل علي كلاسيك (اليوبيل الفضي) لمسافة 1400 متر مثل «كمبير» بطل ميدان المعروف، و«ميستيك مون» الفائز في جبل علي.

وتواجه صاحبة الأرض «نايفة» غريماتها «سوبر شيانتي» الفائزة في ميدان، و«المروم» صاحبة المركز الثاني في ميدان، في تحدي المهرات في سن ثلاث سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر.

ويتأهب «مقرب» أمام رفيقه في الشعار «المرعب» الذي سجل فوزاً قوياً في بداية الموسم، التنافس في الشوط الثاني بسباق هانديكاب لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، ويسعى «ليثام سينت آنس» لتسجيل فوزه الثاني على التوالي.

وبمشاركة «سعادة» و«عبيان» الفائزين على ذات المضمار والمسافة، يشتد الصراع في الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، ويدفع هلال العلوي بالجواد «البارز» صاحب النتائج القوية في الموسم الجاري.

وينطلق «أنتولد سيكريت» ورفيقه في الإسطبل «تولومونت» بإشراف سالم بن غدير، بحثاً عن لقب الشوط السابع، فيما يدفع دوج واتسون بالخبير «رايت فلانك» والمتألق «مسالي» الغائب عن السباقات منذ فترة.

وفي سباق المبتدئة عمر الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر، تتجه الأنظار نحو «رير نينجا» الذي لم يحل خارج الميزان في غالبية انطلاقاته، ويواجه مرشح بورسلي «أجمل» صاحب المركز الثاني ومعه «وقت».

ويبرز «إمبريزون» و«تابرناس» المتألقان على ذات المضمار والمسافة في خامس الأشواط لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، فيما تنطلق المهرة «جميرا بيتش» بحثاً عن لقب الشوط بمضمار جبل علي المتميز بتضاريسه الصعبة.