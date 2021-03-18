إصابة هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان بـ «كورونا»

روما (أ ف ب)

أعلن إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم إصابة قائده حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا، وذلك غداة إصابة زميله دانيلو دامبروزيو بالفيروس ذاته، وأوضح إنتر في بيان أنه تم اكتشاف إصابة هاندانوفيتش «36 عاماً» بعد الاختبار الذي تم إجراؤه، وأنه يخضع للحجر الصحي بمنزله.

وكان إنتر ميلان أعلن إصابة مدافعه الدولي دامبروزيو «32 عاماً» بفيروس كورونا خلال جولة الاختبارات الاثنين، وتم إخضاعه لعزل صحي، مضيفاً أن الفريق سيتبع الآن الإجراءات الضرورية بحسب البروتوكول الصحي.

وسيلعب حارس المرمى الروماني يونوت رادو «23 عاماً» أساسياً في المباراة ضد ساسوولو بعد غد «السبت» في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.