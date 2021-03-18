طائرة بني ياس.. خطوة على اللقب

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل فريق طائرة بني ياس ضيفاً على حتا غدا لخوض مباراة العودة في مرحلة «البلاي أف» من دوري كرة الطائرة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز السماوي بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي حال فوز بني ياس يصعد الفريق للمباراة النهائية، في انتظار الفائز من النصر وشباب الأهلي، لتحديد بطل دوري هذا الموسم.

وتقام مرحلة «البلاي أوف» من خلال صعود الفرق أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى دورة من أربع مباريات، حيث يلتقي الأول بالرابع، والثاني مع الثالث ذهاباً وإياباً، ثم يلتقي الفائزان لتحديد البطل.

وصعد بني ياس إلى هذه المرحلة بصفته متصدر جدول الترتيب منذ بداية البطولة وحتى نهاية الأسبوع الثامن عشر والأخير.

وتعد طائرة السماوي هي الأوفر حظاً لحصد لقب غائب منذ أكثر من أربع سنوات، حيث إن مستوى الفريق هو الأقوى بين كل فرق البطولة، إلا أن ذلك لا يمنع الاستعدادات بقوة من خلال التدريبات بشكل يومي.

وحرصت شركة بني ياس للألعاب الرياضية برئاسة سهيل العامري، على تحفيز اللاعبين نفسياً معنوياً من خلال التواجد معهم بشكل دائم ومستمر قبل كل مباراة. إضافة إلى صرف مكافآت مالية فورية في حال الفوز بعد كل مباراة من مباريات «البلاي أوف»، وهو ما حدث عقب مباراة حتا التي انتهت بفوز السماوي بثلاثية نظيفة.